31-річна альпіністка визнала, що повернулася з Евересту за 15 метрів до вершини

Івано-франківська альпіністка Христина Мохнацька визнала, що не змогла піднятися на Еверест, а спустилася за 15 метрів до вершини через те, що одному з гідів стало погано. Історію про своє сходження вона опублікувала 4 червня на особистій сторінці у Facebook, але за кілька годин закрила до неї доступ.

«Висота 8780 м, я бачу ціль, але мій гід Калдін каже, що йому погано і він не може йти. Дава, мій другий шерпа, каже, щоб я йшла за ним, а Калдіна лишити тут. Я у відчаї залишаю Калдіна і йду за Давою… Дава швидко пішов вперед, я його не наздогнала… Він вже на вершині, а я ще порпаюся між мотузками і людьми… Ось-ось вершина, метрів 10-15 до вершини і я роблю фото Дави, себе і розумію, що Калдін там один… Я почала самотужки спускатися, Дава залишився на верху…» – цитує «Галка» пост Христини Мохнацької.

Альпіністка також написала, що попри все вважає, що таки піднялася на вершину.

«Калдін каже: «Давай пиши все як є… Як було… Що зі мною сталося, що через мене таке відбулося!» Я чекала, бо хотіла бачити, що буде відбуватися далі... Для мене вершина є! Я була на вершині світу! Я пишаюся тим, що я все пройшла пішки! Чи зарахують мені вершину? Мені це не головне! Я там була…», – написала Мохнацька.

Пост Христини Мохнацької з'явився після того, як кілька колег звинуватили її у брехні про вихід на Еверест. Про підйом на найвищу вершину світу у понеділок, 1 червня, повідомили на сторінці Університету Короля Данила, в якому 31-річна альпіністка викладає географію. Але після цього частина альпіністів, які також у цей час були у таборі в Гімалаях, заявили, що насправді Христина Мохнацька не змогла піднятися на Еверест.

Другого червня у коментарі ZAXID.NET франківська альпіністка відкинула звинувачення колег, заявивши, що компанія, яка організовувала підйом, просто не внесла її у список.