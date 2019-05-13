«Я хотіла стати номером один»

Вона є однією із півсотні жінок світу й першою українкою, яка підкорила сім найвищих вершин у різних частинах світу. В гори вона закохалась ще дитиною. Проте лише у 29 років вперше поїхала до перуанської Мачу-Пікчу.

А вже за рік піднялась на Кіліманджаро. Потім альпіністці дались російський Ельбрус, Аконкагуа в Аргентині, Еверест у Непалі, Деналі на Алясці, Піраміду Карстенз у Новій Гвінеї, Косцюшко в Австралії та Пік Вінсон в Антарктиді.

У програмі «Теорія великого виклику» Тетяна Яловчак розповіла, чому була змушена продати квартиру, скільки «коштують» найвищі гори світу і кому не варто підніматись на Еверест.

Для переходу на текстову версію програми клікніть на зображення нижче