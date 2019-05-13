«Я хотіла стати номером один»
Суспільство

«Я хотіла стати номером один»

Історія Тетяни Яловчак – українки, яка підкорила сім найвищих гір планети

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 284 0

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Вона є однією із півсотні жінок світу й першою українкою, яка підкорила сім найвищих вершин у різних частинах світу. В гори вона закохалась ще дитиною. Проте лише у 29 років вперше поїхала до перуанської Мачу-Пікчу.

А вже за рік піднялась на Кіліманджаро. Потім альпіністці дались російський Ельбрус, Аконкагуа в Аргентині, Еверест у Непалі, Деналі на Алясці, Піраміду Карстенз у Новій Гвінеї, Косцюшко в Австралії та Пік Вінсон в Антарктиді.

У програмі «Теорія великого виклику» Тетяна Яловчак розповіла, чому була змушена продати квартиру, скільки «коштують» найвищі гори світу і кому не варто підніматись на Еверест.

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