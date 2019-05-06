Пастор, який всиновив 33 дитини
Суспільство

Пастор, який всиновив 33 дитини

Історія успіху засновника «Республіки Пілігрим» Геннадія Мохненка

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 302 0

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Його виклик – давати шанс на життя тим, хто його потребує. Сьогодні пасторові Геннадію Мохненку – 51 рік і він є батьком трьох біологічних та 33 прийомних дітей. А понад чотири тисячі безпритульних пройшли реабілітацію в найбільшому дитячому центрі України «Республіка Пілігрим», який чоловік створив у 2000 році в Маріуполі.

Зараз він капелан і волонтер, він допомагає військовим, які перебувають на лінії фронту та регулярно здійснює місіонерські поїздки до Кенії, де також допомагає безпритульним хлопчикам та дівчаткам відшукувати дім і сім'ю.

У програмі «Теорія великого виклику» наш герой розповів, чому дитинство дало йому поштовх присвятити себе служінню іншим, з яким бізнесом він боровся у рідному Маріуполі та чому, незважаючи на війну в Україні, таки їздить до Африки.

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