«Наша мета — щоб діти не помирали від раку»
Суспільство

«Наша мета — щоб діти не помирали від раку»

Історія благодійного фонду «Таблеточки» та його засновниці Ольги Кудіненко

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 44 0

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Ще вісім років тому киянка Ольга Кудіненко не підозрювала, що створить один із найбільших благодійних фондів країни.

Під час однієї із закордонних поїздок вона купила для онкохворих дітей ліки, яких не було в Україні. Це було просто і вона написала про це у Facebook. Багато друзів захотіли допомогти із ліками, тож Ольга Кудіненко створила сторінку «Таблеточки». Так почалася історія одного з найвідоміших українських благодійних фондів.

Вони кинули виклик важкій недузі, медичній системі та стереотипам у суспільстві. Вони пліч-о-пліч із дітьми борються з хворобою, збирають мільйони гривень на лікування малечі та дозволяють їй насолоджуватись дитинством. У програмі «Теорія великого виклику» Ольга Кудіненко розповіла про початок історії фонду «Таблеточки» та його боротьбу з раком серед маленьких пацієнтів.

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