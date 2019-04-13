«На народження мого сина чекали 22 тисячі людей»

За її життям стежать сотні тисяч підписників, вона вміє задавати тренд в одязі та їжі, а ще встигає керувати піар-агенцією, кількома ресторанами і виховує сина.

Життя блогерки Тетяни Пренткович і її сім'ї вже шість років коментує чимала аудиторія, яка не лише спостерігає за нею, чоловіком та дитиною, як за серіалом, але й відзначає вміння інфлюенсерки розповідати про життя без прикрас.

У програмі «Теорія великого виклику» популярна в молодіжній мережі жінка розповіла, коли почала вести свій блог, як у неї з коханим зародилась ідея створити в рідному Тернополі ресторани східної кухні і чому вона наважилась заснувати власне агентство з піару.

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