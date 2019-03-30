«Ми починали молоти арахіс на кухонному комбайні»
Суспільство

«Ми починали молоти арахіс на кухонному комбайні»

Історія успіху українського бренду горіхової пасти «ТОМ»

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 924 0

До теми

Першу партію арахісової пасти засновники компанії «ТОМ» виготовили понад десять років тому.

Таким чином двоє студентів факультету політології намагались підзаробити на святковому ярмарку. Тоді і з’ясували, що ніша — вільна і поступово маленьке домашнє виробництво перетворилось на бренд арахісової пасти №1 в Україні. Щомісяця на підприємстві компанії виробляють півсотні тонн поживного продукту, а посилки із замовленнями отримують до десяти тисяч клієнтів.

У програмі «Теорія великого виклику» співзасновники компанії арахісового масла «ТОМ» Тарас Фітьо та Михайло Бойко розповіли про те, чому почали виробляти саме арахісову пасту, як спочатку мололи для неї горіхи та чим керуються у роботі з клієнтами.

Для переходу на текстову версію програми клікніть на зображення внизу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Якщо одна людина в залі – я співаю».
Історія успіху Джамали ZAXID.NET
Рейтинг супермаркетів Львова 2019.
П'яте щорічне дослідження ZAXID.NET ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук