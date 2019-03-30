«Ми починали молоти арахіс на кухонному комбайні»

«Якщо одна людина в залі – я співаю».

Першу партію арахісової пасти засновники компанії «ТОМ» виготовили понад десять років тому.

Таким чином двоє студентів факультету політології намагались підзаробити на святковому ярмарку. Тоді і з’ясували, що ніша — вільна і поступово маленьке домашнє виробництво перетворилось на бренд арахісової пасти №1 в Україні. Щомісяця на підприємстві компанії виробляють півсотні тонн поживного продукту, а посилки із замовленнями отримують до десяти тисяч клієнтів.

У програмі «Теорія великого виклику» співзасновники компанії арахісового масла «ТОМ» Тарас Фітьо та Михайло Бойко розповіли про те, чому почали виробляти саме арахісову пасту, як спочатку мололи для неї горіхи та чим керуються у роботі з клієнтами.

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