Історія Бориса Ґудзяка
Суспільство

Історія Бориса Ґудзяка

Ексклюзивне інтерв'ю президента УКУ

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 287 0
фото Ганни Грабарської

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Його називають одним із моральних авторитетів України, він впевнено продовжив справу Патріарха Йосифа Сліпого, відродивши Український католицький університет у Львові, а минулого місяця сам папа Франциск призначив його Філадельфійським Архиєпископом-Митрополитом.

Усе це – про Бориса Ґудзяка. Він є єпископом Української греко-католицької церкви, президентом УКУ та людиною, яка, живучи своєю душпастирською місією на ще кілька країн, невпинно трудиться для блага України.

У програмі «Теорія великого виклику» поважний співрозмовник поділився своїми думками про те, чому вирішив стати священиком, як вдихнув життя в один із найпрогресивніших університетів країни, а ще розповів, скільки часу через насичений графік встигає перебувати в Україні.

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