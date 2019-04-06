Історія Бориса Ґудзяка

«Якщо одна людина в залі – я співаю».

Його називають одним із моральних авторитетів України, він впевнено продовжив справу Патріарха Йосифа Сліпого, відродивши Український католицький університет у Львові, а минулого місяця сам папа Франциск призначив його Філадельфійським Архиєпископом-Митрополитом.

Усе це – про Бориса Ґудзяка. Він є єпископом Української греко-католицької церкви, президентом УКУ та людиною, яка, живучи своєю душпастирською місією на ще кілька країн, невпинно трудиться для блага України.

У програмі «Теорія великого виклику» поважний співрозмовник поділився своїми думками про те, чому вирішив стати священиком, як вдихнув життя в один із найпрогресивніших університетів країни, а ще розповів, скільки часу через насичений графік встигає перебувати в Україні.

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