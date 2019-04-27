«Ми пережили безліч президентів»

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Історія Ukrainian Fashion Week та його засновниці Ірини ДанилевськоїМар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 88 0
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У Львові завершився Lviv Fashion Week.
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Сьогодні Ukrainian Fashion Week є чи не найяскравішою професійною подією модного світу України та Центрально-Східної Європи.
Уже 22 роки поспіль в межах фешн-івенту до Києва з’їжджаються десятки провідних українських і закордонних дизайнерів, які не тільки демонструють свій одяг, а й виражають чи прогнозують ним людські настрої. Це не просто фешн-розвага, а високостандартні покази, які визнає міжнародна спільнота. Понад чотири десятки таких є заслугою Ірини Данилевської.
У програмі «Теорія великого виклику» засновниця та голова оргкомітету Українського тижня моди розповіла про те, хто в дитинстві заклав у неї поняття естетики й краси, як їй допомогло видання власного глянцевого журналу та коли виникла ідея влаштовувати «живі» модні покази в столиці.
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