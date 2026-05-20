Сутенерки розміщували оголошення з фотографіями та контактами жінок в інтернеті

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок за сутенерство Анні Мусієнко та Вікторії Мусієнко, які організували схему надання сексуальних послуг у Львові. До заняття проституцією було залучено щонайменше троє жінок, а клієнтів сутенерки шукали через інтернет. За скоєне їм призначили 1 рік 6 місяців випробувального терміну.

За матеріалами справи, впродовж 2025-2026 року уродженки Харківської області Анна Мусієнко та Вікторія Мусієнко почали займатися сутенерством у Львові. У матеріалах справи вказано, що до секс-бізнесу було залучено щонайменше троє жінок.

Сутенерки розміщували оголошення з фотографіями та контактами жінок в інтернеті, а згодом узгоджували з клієнтами всі деталі зустрічей та оплати. Зокрема, спільниці організовували виїзди повій на виклики до клієнтів в готелі або квартири у Львові. Вартість години надання сексуальних послуг становила від 6,5 тис. грн. Усі прибутки вони розділяли між собою та жінками, яких залучили до проституції.

У суді обвинувачені повністю визнали свою вину, розкаялися у вчиненому та просили суворо їх не карати. Зокрема, одна з жінок розповіла, що мала офіційну роботу, однак через те, що не вистачало грошей на проживання та оплату лікування дитини та мами, почала шукати додатковий заробіток.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Суддя Петро Невойт визнав Анну Мусієнко та Вікторію Мусінко винними за ч.2 ст.303 ККУ (втягнення в заняття проституцією або примушування до цього з використанням обману, шантажу чи уразливого стану). За скоєне суд призначив їм покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але змінив покарання на 1 рік та 6 місяців випробувального терміну. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.