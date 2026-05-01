Студія працювала на вул. Лесі Українки, 34

У Львові викрили бордель, який працював під виглядом масажного салону в центрі міста. Організаторками борделю були двоє мешканок Житомирщини. Судячи з опублікованих фото, йдеться про масажний салон на вул. Лесі Українки.

Як повідомили у прокуратурі, у березні 2024 року двоє сестер із Житомирщини віком 31 та 34 роки відкрили у Львові масажну студію, в якій чоловіки могли скористатися послугами повій. Ці послуги надавали наймані працівниці, серед яких і неповнолітня дівчина.

«Скориставшись тим, що підлітка перебуває у важкому матеріальному становищі і їй необхідно утримувати інших неповнолітніх членів сім’ї та важкохвору матір, вона переконала дівчину працювати у нібито масажному салоні. Таким чином неповнолітня була залучена для сексуальної експлуатації, а згодом стала адміністраторкою салону: крім надання інтимних послуг, вона приймала дзвінки від клієнтів та отримувала оплату», – повідомили в прокуратурі.

Самі ж сутенерки керували салоном – встановлювали ціни, розподіляли прибутки, визначали правила для підлеглих та запровадили систему штрафів. Також забезпечували повій необхідними засобами гігієни. Для маскування працівниці у роботі використовували кодові слова, а перелік послуг у прайсі був максимально завуальований.

Фото поліції

Салон активно рекламували у соцмережах та в інтернет-довідниках. Послуги надавали не лише в самому салоні в центрі Львова, а й працювали на виїзд. Їх вартість – від 2 тис. до 20 тис. грн, а розрахуватися можна було як готівкою, так і переказом на банківські карти. Працівниці отримували 30% від загальної суми.

Слідчі повідомили організаторкам про підозри в утриманні місця розпусти з метою наживи та у сутенерстві (ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 303 ККУ), одній з них додатково – у вербуванні людини з метою її експлуатації з використанням уразливого стану, вчиненому щодо неповнолітньої (ч. 2 ст. 149 ККУ).

Судячи з опублікованих правоохоронцями фото, йдеться про масажний салон на вул. Лесі Українки, 34. За цією адресою працює студія еротичного масажу «Кориця».