У Харкові росіяни повторним ударом вбили чотирьох рятувальників та працівника ОВА
Працівники ДСНС прибули на місце атаки для гасіння пожежі
У Харкові під час гасіння пожежі, яка виникла через російську атаку, загинули четверо рятувальників ДСНС, які потрапили під повторний удар. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у понеділок, 15 червня.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у ніч на 15 червня росіяни вдарили по одному з підприємств міста. Після того, як на місце атаки прибули рятувальники та почали гасити пожежу, росіяни завдали повторного удару.
Внаслідок атаки загинули четверо рятувальників ДСНС, а також фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Ще девʼятеро рятувальників зазнали поранення, повідомив голова ДСНС Андрій Даник.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що під час атаки загинули:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Дмитрій Бойко – командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту;
- Данило Тіщенко – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;
- Сергій Маковецький – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;
- Вадим Зінченко – водій, майстер-сержант служби цивільного захисту.
Загиблі внаслідок удару по Харкову 15 червня рятувальники
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Нагадаємо, також у ніч на 15 червня росіяни масовано атакували Київ. Внаслідок атаки загинули щонайменше пʼятеро людей, ще понад 30 зазнали поранення. Через обстріли також постраждали Успенський собор Києво-Печерської лаври та Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Крім того, росіяни знищили інноваційний термінал «Нової пошти» – це був перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок.