Внаслідок атаки загинув командир відділення, два пожежники та водій

У Харкові під час гасіння пожежі, яка виникла через російську атаку, загинули четверо рятувальників ДСНС, які потрапили під повторний удар. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у понеділок, 15 червня.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у ніч на 15 червня росіяни вдарили по одному з підприємств міста. Після того, як на місце атаки прибули рятувальники та почали гасити пожежу, росіяни завдали повторного удару.

Внаслідок атаки загинули четверо рятувальників ДСНС, а також фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Ще девʼятеро рятувальників зазнали поранення, повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що під час атаки загинули:

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Дмитрій Бойко – командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту;

– командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту; Данило Тіщенко – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

– пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту; Сергій Маковецький – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

– пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту; Вадим Зінченко – водій, майстер-сержант служби цивільного захисту.

Загиблі внаслідок удару по Харкову 15 червня рятувальники

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Нагадаємо, також у ніч на 15 червня росіяни масовано атакували Київ. Внаслідок атаки загинули щонайменше пʼятеро людей, ще понад 30 зазнали поранення. Через обстріли також постраждали Успенський собор Києво-Печерської лаври та Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Крім того, росіяни знищили інноваційний термінал «Нової пошти» – це був перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок.