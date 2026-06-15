Внаслідок атаки руйнувань зазнали житлові квартали у різних районах столиці

У ніч на понеділок, 15 червня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 30 мешканців отримали поранення. Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко.

Відомо, що внаслідок атаки руйнувань зазнали житлові квартали у різних районах столиці. В Оболонському районі зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок, складські приміщення та близько 30 автомобілів. На місцях падіння уламків виникли пожежі.

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У Солом’янському районі російська ракета влучила у дев’ятиповерховий будинок. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед яких двоє дітей. Також повідомлялося про пошкодження закладу освіти.

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У Деснянському районі після влучання спалахнула пожежа у дев’ятиповерхівці. Падіння уламків зруйнувало три приватні будинки та спричинило займання на території дитячого садка.

Пожежі у приватному секторі також виникли в Дарницькому районі. У Голосіївському районі горіла житлова багатоповерхівка та складські приміщення. У Святошинському районі пошкоджено житлову забудову, а в Дніпровському уламки впали на приватний будинок.

У Шевченківському районі внаслідок атаки загорілися торговельні об’єкти, нежитлова будівля, овочевий ринок та восьмиповерховий житловий будинок.

За даними рятувальників, кількість постраждалих сягнула 25 людей, серед них двоє дітей, четверо мешканців загинули.

Також повідомляють, що російські війська завдали удар по Національній кіностудії імені Олександра Довженка – одній із найстаріших кіностудій України. Внаслідок пожежі було пошкоджено цех та знищено найбільшу й найстарішу колекцію сценічних костюмів в Україні. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, у фондах студії зберігалося близько 100 тис. костюмів та понад 3 млн одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджень зазнали інші корпуси та будівлі кіностудії.

Крім цього росіяни атакували Києво-Печерську лавру. Внаслідок прямого влучання сталося займання даху Успенського собору.

Доповнено о 08:38. Ткаченко зазначив, що кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них – діти пʼяти та шести років.

За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

6 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»,

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К,

611 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

Сили ППО ліквідували 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»,

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400,

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К,

582 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих дронів на 12 локаціях.

Оновлено о 10:23. Кличко повідомив, що одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. Тому кількість загиблих зросла до п'яти людей.

Нагадаємо, попередня масована атака на Київ відбулася у ніч на вівторок, 2 червня. Тоді російські війська використали балістичні ракети та ударні безпілотники.