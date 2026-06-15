Під час обстрілу було пошкоджено Успенський собор

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на понеділок, 15 червня, пошкоджень зазнала територія Києво-Печерської лаври – об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України. За даними віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики Тетяни Бережної, під час обстрілу було пошкоджено Успенський собор.

Після атаки на території святині організували термінову евакуацію церковних реліквій і богослужбових предметів. Як повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій, із небезпечної зони вдалося вивезти стародавні ікони, антимінси та інші цінності, які мають не лише релігійне, а й національне значення.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За його словами, у перші години після удару всі зусилля братії, духовенства, працівників лаври та екстрених служб були зосереджені на захисті святинь і забезпеченні безпеки людей. Завдяки спільним діям вдалося мінімізувати наслідки та зберегти більшість цінних реліквій.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав удар по Києво-Печерській лаврі черговим злочином проти людяності, історії та християнської спадщини. Він повідомив, що внаслідок обстрілу загорівся дах Успенського собору та закликав вірян молитися за збереження святині.

«Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?», – написав він.

Наразі на території лаври триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та документують наслідки російського удару.

Єпископ Авраамій також звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити увагу до захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни.

Доповнено о 13:57. Згодом Служба безпеки України повідомила, що росіяни атакували Києво-Печерську лавру дроном «Герань». Такий висновок зробили на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання.

Слідчі зазначають, що ворог атакував монастирський комплекс о 01:50 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці.



«За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври. Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території рф в особливій економічній зоні Алабуга», – додають у повідомленні.

У дописі додали, що внаслідок атаки ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.



Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 15 червня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 30 мешканців отримали поранення.

За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами було зафіксовано 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.