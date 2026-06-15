Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки від мобілізації студенту, якого зарахували на навчання за кордоном. Комісію зобов’язали повторно розглянути документи позивача з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, до суду звернувся чоловік, якого із вересня 2024 року зарахували на 1 курс денної форми навчання до Вищої школи внутрішньої безпеки в місті Лодзь (Польща). Згодом він звернувся до комісії ТЦК для оформлення відстрочки від мобілізації через навчання, але отримав відмову. Він вважає її незаконною, тому звернувся до суду.

Представник відповідача подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що без надання позивачем довідки саме з ЄДЕБО комісія позбавлена можливості перевірити, чи не порушує навчання позивача в Польщі принцип послідовності.

Цю справу розглянув суддя Михайло Шумей, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що іноземні заклади вищої освіти не мають доступу до ЄДЕБО і не можуть сформувати відповідну довідку.

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«Суд зазначає, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, щодо порушення послідовності, яка передбачене частиною 2 статті 10 Закону України «Про освіту». Відповідач таких доказів про порушення вказаної послідовності здобуття вищої освіти суду не надає», – вказано у рішенні.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Комісію зобов’язали повторно розглянути документи позивача з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.