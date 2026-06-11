Позивача є аспірантом Сучавського університету в Румунії

Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову надати відстрочку чоловіку, якого зарахували на навчання за кордоном. Суд зобов’язав комісію ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, до суду звернувся чоловік, якому ТЦК відмовило у наданні відстрочки від призову під час мобілізації на підставі п.1 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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З матеріалів справи відомо, що позивача є аспірантом Сучавського університету ім. Штефан чел Маре, що у Румунії. У листопаді 2025 року він звернувся до комісії ТЦК для отримання відстрочки, долучивши копію листа про зарахування до університету, довідку для отримання візи для навчання та інші документи.

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Йому відмовили у оформленні відстрочки. Представник відповідача повідомив суд, що позивач не надав комісії довідку, сформовану у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Іноземні навчальні заклади фактично не мають доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти України, тому відповідно не можуть сформувати довідку про здобувача освіти за формою, визначеною у додатку 9», – вказано у позові аспіранта.

Цю справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Закон №3543-ХІІ не містить жодних застережень як щодо неможливості надання відстрочки особам, які здобувають вищу освіту на території інших держав, так і щодо наявності довідки з ЄДЕБО, як обов’язкової умови для надання відповідної відстрочки. Як вже зазначалось, іноземні навчальні заклади фактично не мають доступу до ЄДЕБО, відповідно, не можуть сформувати таку довідку за формою, визначеною у додатку 9 Порядку №560», – вказано у рішенні суду.

Суддя зазначив, що жодною нормою чинного законодавства не встановлено, що перелік документів, визначених у додатку 5 до постанови КМУ №560 є вичерпним, а факт здобуття вищої освіти за денною або дуальною формою і здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий, не може підтверджуватись іншими доказами, якщо вони є належними та допустимими.

«Суд дійшов висновку, що наявних в матеріалах справи документів було достатньо для надання позивачу відстрочки від призову під час мобілізації, а тому оскаржуване рішення є протиправним та підлягає скасуванню», – вказано у рішенні.

Суддя задовольнив адміністративний позов, визнав протиправним та скасував відмову в наданні відстрочки, зобов’язавши комісію прийняти рішення про надання позивачу відстрочки від мобілізації.

Це рішення оскаржили. Апеляційний суд залишив скаргу без руху для усунення недоліків, які виправлені не були, тому її повернули назад. Ухвалу апеляційного суду можна оскаржити у касаційному порядку.