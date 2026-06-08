Житель Тернопільської області через суд визнав протиправним скасування відстрочки та свій призов на військову службу. Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу та звільнити зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, позивачу погодили відстрочку від призову на військову службу, але потім комісія скасувала її. Підставою для оформлення відстрочки став догляд позивача за хворою матір’ю.

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Відстрочку позивачу скасували, бо «Скалатська комунальна районна лікарня» повідомила, що матері позивача немає у переліку людей, яким було надано висновок ЛКК про потребу постійного стороннього догляду. Таким чином, наданий позивачем висновок ЛКК, який слугував підставою для надання відстрочки, у ТЦК визнали недійсним.

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Після цього позивач пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, та ТЦК мобілізував його на військову службу. Житель Тернопільщини вважає скасування відстрочки та призов на службу протиправним, вимагаючи їх скасувати. Адвокат позивача зазначив, що у висновку ЛКК вказано, що його видав «Скалатський медичний центр», а не «Скалатська комунальна лікарня».

Цю справу розглянула суддя Уляна Мірінович, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Висновки Комісії про недійсність висновку ЛКК ґрунтуються на інформації, отриманій у листі від КНП «Скалатська комунальна лікарня», яка не є автором вказаного висновку та, відповідно, не володіє інформацією щодо його оформлення, тому суд вважає доводи та позицію відповідача про недійсність наданого позивачем висновку ЛКК, виданого НКП «Скалатський медичний центр», необґрунтованими та такими, що безпідставно покладені в основу оскаржуваного рішення про скасування відстрочки», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнила позовні вимоги мобілізованого. Рішення комісії про скасування відстрочки від призову та наказ про мобілізацію позивача визнали незаконними та скасували, військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу та звільнити зі служби. Рішення ще можна оскаржити.