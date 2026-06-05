Військова частина відмовила командиру відділення у звільненні зі служби після закінчення терміну дії контракту. Військовий вважав такі дії протиправними, тому звернувся до Львівського окружного адмінсуду. Позов задовольнили, а частину зобов’язали звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці травня 2026 року, на початку 2023 року позивач уклав трирічний контракт про проходження військової служби у ЗСУ. Наприкінці 2025 року військовий подав рапорт на звільнення зі служби через закінчення терміну дії контракту, укладеного під час воєнного стану. Однак командир частини відмовив йому у звільненні. Військовий, який зараз є командиром відділення, звернувся до суду, бо вважає таке рішення протиправним.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав свої аргументи.

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«Поданий рапорт та супровідні документи не підтверджують наявність у позивача підстав для звільнення з військової служби відповідно до підпункту «ж» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», оскільки позивач уклав контракт 06.01.2023, тоді як звільнення з військової служби за вказаною підставою, на думку відповідача, можливе лише у разі укладення контракту після 18.05.2024», – вказана позиція частини у рішенні суду.

Цю справу розглянула суддя Олександра Желік, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вважає, що військовий виконав обов’язкові умови, передбачені пп. «ж» п. 3 ч. 5 ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Зокрема, контракт був укладений під час воєнного стану, його термін завершився і військовий не має бажання надалі продовжувати службу.

«До спірних правовідносин підлягає застосуванню саме та редакція ст. 26 Закону № 2232-XII, яка була чинною на момент подання та розгляду рапорту позивача про звільнення, тобто з включеним до неї підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої. Будь-яке інше тлумачення нівелювало б саму підставу звільнення, передбачену цим підпунктом, оскільки на момент набрання чинності Законом № 3633-IX переважна більшість контрактів про проходження військової служби, укладених в умовах воєнного стану, ще не вичерпала строку дії, а застосування цієї норми ставилося б у залежність не від волі законодавця, а від випадкової дати укладення конкретного контракту», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов військового, визнала протиправними дії військової частини та зобов’язала прийняти рішення про звільнення позивача зі служби через закінчення контракту. Рішення ще можна оскаржити.