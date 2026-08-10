На меморіалі-ватрі увічнено памʼять про сімох Героїв

У Державному історико-культурному заповіднику «Тустань» відкрили меморіальний комплекс на честь захисників, чиє життя було пов’язане з Тустаню та які загинули, обороняючи Україну. Меморіал виконаний у формі ватри – традиційного обʼєднавчого символу молодіжних організацій та фестивалів. На одній із кам’яних брил розміщені імена та роки життя загиблих воїнів, повідомляє ЛОР.

«Сучасна Тустань творила дуже широка спільнота людей. Ще з перших тижнів повномасштабної війни виникла ідея створити в заповіднику місце вшанування пам’яті членів колективу, фестивальної команди, волонтерів, науковців та всіх, хто розбудовував Тустань», – зазначив директор заповідника Андрій Котлярчук.

Ідея меморіалу належить воїну та заступнику директора заповідника Ігорю Пунді, який воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Після загибелі одного з організаторів фестивалю «Ту Стань!» Юрія Кінаша ініціативу масштабували до вшанування пам’яті всіх полеглих тустанців. Символічне місце пам’яті створила архітекторка та дизайнерка Христина Бадзян.

«Юрко був у команді організаторів фестивалю від перших років. Саме він допомагав створювати тут світло – буквально. Коли навколо ще не було інфраструктури, прокладав кабелі, підключав електрику, робив так, щоб фестиваль оживав серед скель. Але ще більше він дарував людям інше світло – своєю відкритістю, щирістю і добром. Спершу Ігор Пунда мріяв створити місце памʼяті саме для Юрка. Та під час роботи над проєктом ця ідея стала більшою», – розповідають у заповіднику.

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фото заповідника

Нині тут увічнені імена Юрія Кінаша, реконструкторів Ігоря Ригеля, Ігоря Климовича та Романа Когута, а також уродженців Урича Назара Шведа, Івана Ставниковича, Тараса Жовніра.

За словами директора заповідника, меморіал задуманий як живе місце пам’яті, де можна запалити вогонь і згадати полеглих Героїв. На конструкції можна додавати нові імена.

До слова, цьогорічний фестиваль середньовічної культури у Тустані називався «Шлях героя». Там організували виставку «Лицар Фортеці Україна», присвячену памʼяті Андрія Парубія.