Прикарпатець має ІІІ групу інвалідності

Івано-Франківський міський суд задовольнив позов місцевого мешканця та скасував постанову керівника ТЦК про накладення 17 тис. грн штрафу за порушення законодавства про мобілізацію.

Як йдеться у рішенні суду від 30 липня, 28 січня працівники поліції зателефонували прикарпатцю. Вони повідомили, що він перебуває у розшуку за те, що не прибув за повісткою до центру комплектування. Того ж дня чоловік пішов в обласний ТЦК, де його запевнили, що штраф анулювали, однак 23 квітня він отримав повідомлення про відкрите виконавче провадження.

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Під час судового засідання позивач розповів, що захищав країну з квітня 2022 року по листопад 2024 року, поки не отримав контузію. З грудня 2025 року має ІІІ групу інвалідності. Також отримав у ЦНАПі посвідчення ветерана війни та думав, що відстрочку йому нададуть автоматично.

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Водночас представниця ТЦК відповіла, що в системі «Оберіг» не було інформації про право на відстрочку прикарпатця, адже він не оновив дані, тому центр комплектування і попросив його з’явитися за повісткою, яку надіслали «Укрпоштою».

Суд встановив, що у матеріалах справи відсутні докази особистого вручення повістки позивачу під підпис.

«Відповідач, посилаючись на направлення позивачу повістки та його неявку, не надав належних доказів, які б беззаперечно підтверджували факт направлення саме повістки, а також факт її вручення позивачу або його відмови від отримання», – йдеться у рішенні суду.

Суддя Тарас Антоняк задовольнив позов ветерана і скасував постанову керівника ТЦК і СП про накладення на нього 17 тис. грн штрафу за порушення законодавства про мобілізацію. Рішення суду можуть оскаржити в апеляції.