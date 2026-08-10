Україна кілька разів порушувала тему надання ліцензії на виробництво ракет до Patriot

Американські оборонні концерни Raytheon та Lockheed Martin побоюються, що в разі отримання ліцензії Україна зможе вдосконалити зенітні ракети Patriot, а також здешевити та прискорити їх виробництво. Про це йдеться у матеріалі The Atlantic, опублікованому 9 серпня.

Згідно з офіційними заявами, американські компанії висловили свої застереження через «ризики крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій». Втім, The Atlantic із посиланням на чиновника від Республіканської партії на Капітолійському пагорбі повідомило, що справжньою причиною занепокоєння компаній є страх конкуренції з українськими виробниками.

За словами співрозмовника видання, концерни побоюються, що українські компанії «знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти їх масово й набагато дешевше, ніж це роблять наявні лінії у США».

У Сполучених Штатах очікують, що Україна зможе виготовляти ракети для протиповітряної оборони після війни для застосування американцями або для перепродажу партнерам. Втім, обсяги українського ВПК дозволяють здійснювати це і під час війни, що непокоїть американські компанії.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, про можливе надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot заявив ще 8 липня президент США Дональд Трамп. Тоді, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, він заявив, що ліцензію нададуть, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

За даними The Atlantic, 28 липня президент України знову порушував питання надання ліцензій на Patriot. Тоді Зеленський наголосив на необхідності підтримувати Україну, поки налагоджуються виробничі лінії та попросив у Трампа «кілька сотень ракет». Той відмовив, пояснивши це обмеженими американськими запасами в США після війни на Близькому Сході. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за останні пів року Сполучені Штати використали на війні проти Ірану близько двох третин своїх запасів Patriot.

Вже 30 липня Трамп заявив, що США мають бути «обережними щодо того, кому надають ліцензію». За даними The Atlantic, навіть якщо США нададуть Україні технології для виробництва ракета до Patriot, розгортання виробничих потужностей може тривати роками.