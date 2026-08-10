Зброю виявили на зупинці громадського транспорту на вул. Науковій

У неділю, 9 серпня, у Львові на зупинці на вул. Науковій знайшли сумку з автоматом і патронами. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Повідомлення про знахідку надійшло на спецлінію 102. На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна. Під час огляду сумки правоохоронці попередньо виявили автомат Калашнікова зі складним прикладом, чотири споряджені магазини та паперовий запис із можливими даними військовослужбовця.

Поліцейські вилучили виявлені предмети та направлять їх на експертизу. Правоохоронці встановлюють походження зброї, можливого власника сумки та всі обставини події.

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