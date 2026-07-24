51-річного чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю

Поліцейські Львівщини викрили 51-річного жителя Дніпропетровської області, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів через інтернет. Покупців чоловік знаходив на профільних сайтах і в месенджерах, а зброю відправляв поштою. Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у квітні–травні підозрюваний продав «клієнту» револьвер калібру 5,6 мм за 9,8 тис. грн, гвинтівку ТОЗ-8 за 58 тис. грн та 500 патронів калібру 5,6 мм за 5 тис. грн. Оплату він отримував на банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще одну гвинтівку та 1850 патронів калібру 5,6 мм. Усю зброю та боєприпаси скерували на експертне дослідження, також встановлюють їхнє походження.

Наразі чоловіка затримали і повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок чоловіку за незаконну торгівлю боєприпасами, зброєю та вибухівкою. Обвинувачений відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40 за ухилення від призову під час мобілізації, там і оргнізував схему торгівлі. За скоєне йому присудили три роки позбавлення волі.