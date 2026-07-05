У суді обвинувачений повністю визнав свою вину

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Волинської області за незаконну торгівлю боєприпасами, зброєю та вибухівкою. Схему організував чоловік, який відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40 за ухилення від призову під час мобілізації. За скоєне йому присудили три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, 18 квітня 2025 року ув’язнений, який перебуває в Дрогобицькій колонії, із камери координував продаж боєприпасів. Того дня Андрій Тарасюк під час телефонної розмови продав 300 боєприпасів калібру 5,56x45 мм. За продаж боєприпасів чоловік отримав 300 доларів. Лише після того, як покупець передав гроші довіреній людині, засуджений надіслав координати місця, де були сховані набої.

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Як встановило слідство, вже за декілька днів Андрій Тарасюк знову незаконно продав зброю. За 2600 доларів він домовився про продаж вибухівки, гранат, мін, гранатометів і понад 500 патронів. Після передачі грошей через посередника покупець отримав повідомлення з місцем схрону на вулиці Рудненській у Львові.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та просив про пом’якшення покарання. Суддя Лілія Гарасимків визнала волинянина винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 ККУ) та призначила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд остаточно призначив чоловікові 3 роки і 1 місяць позбавлення волі, додавши до нового покарання невідбуту частину терміну за попереднім вироком (ст. 336 ККУ). Також з чоловіка стягнуть понад 134 тис. грн на користь держави, за експертизу, конфісковану зброю, вибухівку та боєприпаси передадуть для потреб Сил Оборони. На вирок ще можна подати апеляцію.