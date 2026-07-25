Наслідки російського обстрілу Київщини 24 липня 2026 року

Асоціація виробників безпілотних систем «Армада» заявила, що захід під Києвом, який росіяни атакували балістичними ракетами, не був виставкою озброєння. Там стверджують, що це була закрита демонстрація українських оборонних технологій. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті асоціації.

В асоціації стверджують, що подія під Києвом була закритою, а її локацію публічно не розголошували. Наголошується, що поширений у мережі анонс насправді розсилали адресно, а місце проведення заходу учасникам повідомляли лише після реєстрації та перевірки.

Також в «Армаді» стверджують, що захід на Київщині був не виставкою озброєння, а практичною демонстрацією українських оборонних технологій, спрямованих на захист критичної інфраструктури.

«Це була практична демонстрація, а не виставка. Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів, засобів РЕБ, РЕР, РЛС та інших протидронових рішень. Для перевірки таких систем необхідні відкритий простір і можливість їх практичного застосування», – йдеться у повідомленні.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Асоціація стверджує, що співпрацює зі слідством і сприятиме встановленню обставин, за яких росіяни дізналися про час та місце проведення заходу.

Нагадаємо, вдень 24 липня росіяни балістичними ракетами «Іскандер» вдарили по локації у Бучанському районі Київської області, де перебували представники української оборонної галузі. За даними Офісу генерального прокурора, на подію запросили близько 300 учасників, а найближче укриття площею 34 м² було розташоване приблизно за 100 м від локації.

Внаслідок російського обстрілу загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. Вдень 25 липня в Офісі генерального прокурора повідомили про оголошення підозри головному організатору заходу. Чоловікові інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей. Наразі підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що захід відбувався на території приватного спортивного комплексу, який не має жодного стосунку до військової інфраструктури.