Росіяни атакували полігон під Києвом

Вдень пʼятниці, 24 липня, росіяни атакували полігон біля Києва, де проводили виставку озброєння. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик в ефірі «Апострофу» та Українська рада зброярів, згодом атаку підтвердив президент Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, росіяни атакували Київщину ракетами. Внаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, також відомо про травмованих. Президент не уточнив місце атаки й зазначив, що наразі зʼясовуються обставини російського обстрілу.

«Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби», – написав Володимир Зеленський.

Українська рада зброярів повідомила, що росіяни вдарили по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. «Оборонка» з посиланням на телеграм-канал «Тарас Григорович повідомляє» пише, що окупанти атакували виставку під назвою «Критично Захищено», яку організувала Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». Відомо, що захід активно рекламували у мережі.

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Реклама оборонної виставки, що була опублікована в інтернеті

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що росіяни балістичними ракетами атакували Бучанський район.

«За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється», – повідомили у Київській ОВА.

Доповнено. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок атаки на Київщину загинули 10 людей, ще близько 100 людей зазнали поранень. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу.

«Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану», – повідомив Руслан Кравченко.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що часто відвідує подібні заходи, однак цей проігнорував через безпекові ризи. Він також назвав ознаки, за яких варто утриматися від участі в масових заходах: