Внаслідок атаки загинули щонайменше троє військових, ще 11 отримали поранення

У неділю, 22 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ, де проводили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

За даними Сухопутних військ, після сигналу повітряної тривоги військові провели заходи безпеки та змогли уникнути численних втрат. Втім, внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені бійці.

«Станом на 17:27 відомо про трьох загиблих та 11 поранених», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Усім постраждалим військовослужбовцям оперативно надають допомогу в медичних закладах. Водночас на полігоні вживаються додаткові заходи безпеки для збереження особового складу в разі повторних ударів росіян.

Для з’ясування усіх обставин обстрілу та жертв серед військових командування Сухопутних військ створило спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронці.

Де саме розташовується полігон, який атакували росіяни, у пресслужбі Сухопутних військ не уточнили.

Зазначимо, 1 червня росіяни завдали удару по тренувальному полігону одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Тоді внаслідок атаки загинули щонайменше 12 військових, ще понад 60 отримали поранення.

У Сухопутних військах припустили, що до трагедії призвели дії або бездіяльність посадовців. На тлі цього командувач Сухопутними військами генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. За його словами, причина звільнення – відчуття відповідальності за трагедію на 239-му полігоні.

4 червня росіяни атакували тренувальний полігон Сухопутних військ на Полтавщині. Внаслідок атаки були поранені, кількість яких не уточнюється. 5 червня стало відомо, що двох військових, постраждалих внаслідок російської атаки, не вдалося врятувати.