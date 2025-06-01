Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що подав рапорт на звільнення з посади. Про це 42-річний генерал-майор повідомив у неділю, 1 червня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Михайла Драпатого, він ухвалив рішення про звільнення з посади, оскільки відчуває відповідальність за «трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни». Йдеться про ракетний удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців, ще понад 60 бійців – отримали поранення.

«Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України [...]Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – написав Михайло Драпатий.

За словами військового, командир завжди має бути відповідальним за все, що відбувається у війську. Генерал-майор також повідомив, що, перебуваючи на посаді командира, намагався викорінити з Сухопутних військ «кругову поруку та безкарність», але «якщо трагедії повторюються – значить, зусиль було недостатньо».

Також Михайло Драпатий висловив співчуття постраждалим військовим внаслідок російської атаки. За словами генерал-майора, більшість бійців під час атаки перебували в укриттях, однак він ініціював перевірку дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення.

«Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь - не слово, а дія. Де відповідальність – не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину», – зазначив Михайло Драпатий.

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого на посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада 2024 року. До цього він очолював оперативно-тактичне угруповання «Харків».