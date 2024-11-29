Михайло Драпатий замінив на посаді Олександра Павлюка

У п’ятницю, 29 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив про призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. 42-річний офіцер очолював оперативно-тактичне угруповання «Харків» з травня по вересень 2024 року та не допустив прориву росіян на Харківщині.

Відповідний указ Зеленського №789 про призначення Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ оприлюднили на сайті Офісу президента. Драпатий змінив на посаді Олександра Павлюка, якого призначили у лютому 2024 року на заміну Олександру Сирському. Окрім нового командувача Сухопутних військ, Володимир Зеленський повідомив про призначення на посаду заступника головнокомандувача ЗСУ офіцера Олега Апостола.

«Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях», – повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про Михайла Драпатого

42-річний генерал-майор – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 ОМБр. У 2014 році за командування Драпатого бригада увійшла до Маріуполя, щоб посилити українські підрозділи та звільнити заручників. Зокрема, Михайло Драпатий брав участь у прориві на БМП блокпоста в Маріуполі, який став одним із символів звільнення міста від окупантів у 2014 році. Крім того, у червні 2014 року брав участь у рейді вздовж кордону з Росією, утримував Савур-Могилу та здійснив успішний прорив через «Ізваринський котел».

Згодом Михайло Драпатий працював начштабу 30 ОМБр у зоні АТО, а з 2016 року командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою. У 2021 році був відзначений перехідним мечем королеви Великої Британії як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки.

У 2019 році Драпатому достроково присвоїли звання полковника, а в жовтні 2024 – генерал-майора. До січня 2024 року офіцер очолював ОТУ «Херсон», керуючи деокупацією правобережжя регіону у 2022 році. Вже в лютому 2024 його призначили заступником начальника Генерального Штабу ЗСУ з підготовки військових, а 11 травня 2024 – командувачем ОТУ «Харків».