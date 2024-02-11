Генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського, який став головнокомандувачем ЗСУ. Про це свідчить указ голови держави, оприлюднений у неділю, 11 лютого.

Також президент призначив командувачів Сил тероборони, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, а також командувача Об’єднаних сил. Зокрема:

Новим командувачем Об'єднаних сил став генерал-лейтенант Юрій Содоля (він замінив Сергія Наєва);

Новим командувачем Десантно-штурмових військ став бригадний генерал Ігор Скибюк (він замінив Максима Миргородського);

Новим командувачем Сил ТРО – Ігор Плахута (він замінив Анатолія Баргилевича).

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ними стали полковник Вадим Сухаревський, його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів, та полковник Андрій Лебеденко, його напрямок – це технологічний компонент армії та бойових систем.

Президент також погодив кандидатури заступників начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Так у сферу відповідальності бригадного генерала Володимира Горбатюка входитиме оперативна робота, робота штабів, планування, управління. Бригадний генерал Олексій Шевченко відповідатиме за логістику в армії. А бригадний генерал Михайло Драпатий – за підготовку, якісне тренування наших військових».

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, що відомо?

З липня 2006 по квітень 2007 року Олександр Павлюк командував українським миротворчим контингентом в Косово, а з 2010 по 2015 рік – 24-ю окремою механізованою бригадою.

З березня 2014 року Павлюк брав активну участь у відбиті російської агресії проти України. Бригада під його командуванням відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.

У 2015-2017 роках Павлюк був першим заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік – командувачем цього ж командування.

З 2020 по липень 2021 року Павлюк обіймав посаду командувача підготовки Командування Сухопутних військ, а з липня 2021 по березень 2022 року – командувача операції Об'єднаних сил (ООС). Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Павлюк керував обороною на сході України.

У березні 2022 року Павлюка призначили головою Київської ОВА. Цю посаду він обіймав до травня того ж року. На посаді голови ОВА відповідав за забезпечення організації оборони Києва та Київської області.

З травня 2022 року по лютий 2023 року Павлюк був заступником командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. А з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 – обіймав посаду першого заступника міністра оборони.