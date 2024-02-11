Сергій Наєв (на фото без маски) був командувачем ООС з березня 2020 року

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що про указ президента від 11 лютого про своє звільнення дізнався із засобів масової інформації. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях», – йдеться у повідомленні.

Наєв також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.

«Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку. Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 11 лютого президент Володимир Зеленський призначив Юрія Содоля новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, звільнивши з цієї посади Сергія Наєва, який перебував на посаді з 2020 року.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв був першим керівником Оперативного об'єднаного штабу ЗСУ. 16 березня 2018 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка його призначили командувачем Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Цю посаду він обіймав до травня 2019 року. Після нього командувачами ООС були генерал-лейтенанти Олександр Сирський та Володимир Кравченко.

У березні 2020 року Володимир Зеленський знову призначив командувачем ООС Сергія Наєва.