Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Про це сам президент заявив у своєму зверненні 10 лютого.

«Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – зазначив президент України.

Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів, та полковник Андрій Лебеденко, його напрямок – це технологічний компонент армії та бойових систем.

«Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових», – розповів Зеленський.

Він також додав, що «увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій … має бути реалізований для успіху Сил оборони України».

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський оголосив про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент подякував генералу за службу та зазначив, що ЗСУ необхідно розвиватися для перемоги. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.