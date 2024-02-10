Зеленський погодив кандидатури заступників головкома та начальника Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський та Анатолій Баргилевич офіційно отримали нових заступників
Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Про це сам президент заявив у своєму зверненні 10 лютого.
«Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – зазначив президент України.
Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів, та полковник Андрій Лебеденко, його напрямок – це технологічний компонент армії та бойових систем.
«Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових», – розповів Зеленський.
Він також додав, що «увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій … має бути реалізований для успіху Сил оборони України».
Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський оголосив про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент подякував генералу за службу та зазначив, що ЗСУ необхідно розвиватися для перемоги. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.