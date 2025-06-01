В момент ракетного удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося

У неділю, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомили Сухопутні війська у телеграм-каналі.

Російські війська ракетою 1 червня атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Військові наголошують, що в той момент жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

«Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – йдеться у дописі.



Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у командуванні Сухопутних військ створили комісію та призначили службове розслідування. Особовий склад оперативного командування «Схід» також допомагатимуть розслідувати справу правоохоронним органам.



У Сухопутних військах зазначають, що у разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадовців, винні будуть притягнуті до відповідальності.



«Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах», - додають у повідомленні.

Оновлено о 13:09. Станом на 12:50 було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Доповнено о 13:34. Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «Суспільному» повідомив, що удар могли завдати ракетою «Іскандер».

«На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії, якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, незважаючи на їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності. Попередньо відомо, що це був «Іскандер», але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами», – заявив Саранцев.

Нагадаємо, у суботу, 1 березня, російські військові завдали удару по полігону у Дніпропетровській області, де перебували українські бійці.