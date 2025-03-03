Міноборони Росії заявило, що удару завдали ракетою «Іскандер-М»

У суботу, 1 березня, російські військові завдали удару по полігону у Дніпропетровській області, де перебували українські бійці. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий у понеділок, 3 березня, підтвердив удар та зазначив, що в ЗСУ розпочали перевірку через цю трагедію.

Міноборони Росії 1 березня заявило, що завдали удару ракетою «Іскандер-М» по військовому полігону «Новомосковський» у Дніпропетровській області за 100 км від лінії фронту. Там нібито проходили військову підготовку військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Михайло Драпатий підтвердив удар та повідомив, що наразі в ЗСУ триває розслідування обставин трагедії й кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – понесуть відповідальність.

«Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися», – наголосив командувач Сухопутних військ.



Драпатий закликав всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ позбутися формалізму, бюрократії та легковажності.

Сухопутні війська ЗСУ зазначили, що внаслідок удару по одному з підрозділів є загиблі та поранені. Однак кількість жертв не повідомляють.

«Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування. Нагадуємо, що російські окупанти здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки. Закликаємо всіх громадян та представників медіа не піддаватися на маніпуляції ворога та не поширювати неперевірену інформацію», – додають у дописі.

Російське міноборони також оприлюднило відео удару, де видно, як розвідувальний дрон безперешкодно кружляє над полігоном, спостерігаючи за українськими бійцями і коригуючи ракетний удар.

Джерела «Суспільного» повідомили, що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених внаслідок удару по полігону.

Тоді як журналіст Юрій Бутусов зазначив, що на полігоні в селищі Черкаське дислокується 168-й батальйон резерву. За його даними, кількість постраждалих після удару становить близько 130 людей, понад 30 з них – загинули.

Волонтер Сергій Стерненко стверджує, що російський розвідувальний дрон не збили, бо досі не діє повноцінна система боротьби із російськими БпЛА. «ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної», – зазначив Стерненко.

Доповнено о 13:55. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області.

«ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців», – кажуть детективи.

Нагадаємо, росіяни 13 березня 2022 року обстріляли Яворівський полігон. За офіційною інформацією, внаслідок цього загинули 64 людини, ще понад 100 отримали поранення. Збитки внаслідок атаки становлять приблизно 136 млн грн.

Галицький районний суд Львова 23 травня 2024 року виніс вирок колишньому майору КДБ, 73-річному Олександру Косторному, який передавав росіянам карти Яворівського полігону з позначками об’єктів, за якими вони в березні 2022 року завдали ракетний удар по полігону.