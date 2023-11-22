Олександр Косторний заперечує, що має стосунок до наслідків обстрілу Яворівського полігону

Сума збитків внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону у березні 2022 року становить приблизно 136 млн грн. Відповідну інформацію озвучили на засіданні 22 листопада у Галицькому районному суді, який розглядає справу обвинуваченого у державній зраді 72-річного Олександра Косторного. Звіт про наслідки обстрілу на запит слідчого підготував керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Детального переліку збитків у суді не представили.

Нагадаємо, що 13 березня 2022 року Росія масово обстріляла аркетами Яворівський полігон. Тоді повідомляли про 61 загиблого. Згідно зі звітом Павла Ткачука, загинули 64 людини. Водночас точна кількість жертв досі невідома, оскільки десятки людей ще вважаються зниклими безвісти.

За корегування обстрілу у кінці червня 2022 року затримали 72-річного Олександра Косторного. У матеріалах справи йдеться, що чоловік спілкувався з російськими спецслужбами й надсилав карти з позначками військових містечок на території Яворівського полігону. Сам Косторний повністю заперечує свою провину й запевняє, що насправді відправив для друга схему мисливсько-рибальського господарства «Старичі», де збирає гриби.

Захисник Косторного Юрій Палєй під час засідання 22 листопада зазначив, що інформація про збитки від обстрілу та фотографії руйнувань Яворівського полігону не мають стосунку до справи.

«Не бачу причинно-наслідкових зв'язків між діями мого підзахисного і подіями, про які йдеться… Я не спростовую, що цього не було [обстрілу полігону], але воно не має стосунку до матеріалів нашого кримінального провадження. Моєму підзахисному не інкримінують відповідальність за людські жертви. Ці докази допустимі, але неналежні. Досудове слідство не довело, що є зв'язок. Є лише припущення», – сказав він.

Олександр Косторний також відзначив, що інформації про суми збитків немає в його обвинувальному акті. Додамо, що офіційно у справі Косторного нема потерпілих. Однак прокурор Андрій Никеруй говорить, що позначки на картах, які Косторний надсилав росіянам, стоять на обстріляних ворогом об'єктах.