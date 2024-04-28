Росіянин вбив українців на території місцевого торгового центру

Ввечері суботи, 27 квітня, у німецькому місті Мурнау виявили двох українців із ножовими пораненнями. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. Місцева поліція затримала підозрюваного у вбивстві – ним виявився росіянин, повідомили у прес-службі штаб-квартири Південної поліції Верхньої Баварії.

За даними правоохоронців, постраждалих українців виявили на території місцевого торгового центру. Двоє чоловіків – 36-річний та 23-річний – отримали ножові поранення.

Зазначимо, згідно з даними Google Maps, у місті є один торговий центр – Tengelmann Center. Він розташований в самому центрі містечка та має парковку, де росіянин і напав на громадян України.

«36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий потерпілий помер у сусідній лікарні того вечора», – повідомили у прес-службі поліції.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві українців. Ним виявився 57-річний громадянин Росії. Наразі вирішується питання щодо арешту росіянина. Яке покарання понесе вбивця, у прес-службі поліції не уточнили.

Нагадаємо, у німецькому Дюссельдорфі 11 лютого на 17-річного та 18-річного українських баскетболістів напали на національному підґрунті озброєні підлітки. Внаслідок цього 17-річний Володимир Єрмаков загинув на міці, а його товариш, 18-річний Артем Козаченко помер через дев’ять днів у реанімації.

12 лютого німецькі правоохоронці затримали першого підозрюваного у вбивстві Володимира Єрмакова вже 12 лютого. Ним виявився 15-річний школяр німецько-турецького походження. 16 лютого затримали ще трьох підозрюваних у нападі на українських спортсменів. Двоє з них – 14-річний та 15-річний сирійці з німецького міста Гельзенкірхен, а ще один – 14-річний хлопець німецько-грецького походження.