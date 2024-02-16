Хлопця, який виступав за молодіжну команду в Дюссельдорфі, вбили через національність

У Німеччині поліцейські Дюссельдорфа затримали ще трьох підлітків, підозрюваних у вбивстві українського 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова та нападі на його товариша. Підлітків 14-15 років затримали та перевіряють, чи не причетні вони до подібних злочинів, повідомили у п’ятницю, 16 лютого, у прес-службі Дюссельдорфської поліції.

Троє неповнолітніх стали черговими підозрюваними у справі щодо вбивства 17-річного українця 11 лютого. У Федерації баскетболу заявили, що на українських хлопців напали через їхню національність.

Наступного дня після вбивства Володимира Єрмакова місцеві правоохоронці затримали першого підозрювано у вбивстві баскетболіста – ним виявився 15-річний школяр німецько-турецького походження. 15 лютого поліцейські затримали ще трьох неповнолітніх, які можуть бути причетні до нападу та вбивства українця.

Підозрюваними виявилися 14-річний хлопець німецько-грецького походження, а також 14-річний та 15-річний сирійці з німецького міста Гельзенкірхен. Одного з хлопців поліцейські вже відпустили через неспростовне алібі.

Німецькі правоохоронці допитали свідків та перевірили камери спостереження. Наразі триває слідство щодо нападу на українських баскетболістів.

Нагадаємо, напередодні молодіжного баскетбольного матчу, в якому мала брати участь команда ART Giants (U-19) з Дюсельдорфа, у місті невідомі напали на двох українських підлітків, які виступали за цю команду. Внаслідок сутички від ножових поранень та травм загинув 17-річний Володимир Єрмаков, а його товариш Артем Козаченко потрапив до реанімації. У прес-службі Федерації баскетболу Києва заявили, що напад стався на національному підґрунті.