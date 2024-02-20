Артем Козаченко перебував у реанімації дев'ять днів після нападу

У лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, на якого разом з його 17-річним товаришем Володимиром Єрмаковим напали підлітки у німецькому Дюссельдорфі. Лікарі боролися за життя хлопця дев’ять днів, проте він не витримав важких травм, повідомили у вівторок, 20 лютого, на сторінці баскетбольного клубу ART Giants, де грали українці.

Напад на українських баскетболістів стався 11 лютого, коли Володимир Єрмаков та Артем Козаченко мали виступати за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. На спортсменів через національну ознаку напали підлітки, озброєні ножами.

Внаслідок сутички 17-річний Володимир Єрмаков загинув від ножових поранень 11 лютого. Артем Козаченко дев’ять днів перебував у реанімації, проте лікарі не змогли його врятувати.

«Після насильства в Обергаузені Артем перебував в лікарні в реанімації. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити», – повідомили на сторінці клубу.

Нагадаємо, через напад на українських баскетболістів німецька поліції відкрила кримінальне провадження та затримала першого підозрюваного у вбивстві Володимира Єрмакова вже 12 лютого. Ним виявився 15-річний школяр німецько-турецького походження.

16 лютого правоохоронці затримали ще трьох підозрюваних у нападі на українських спортсменів. Двоє з них – 14-річний та 15-річний сирійці з німецького міста Гельзенкірхен, а ще один – 14-річний хлопець німецько-грецького походження. Одного з них вже відпустили, оскільки він надав неспростовне алібі.