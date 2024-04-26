Американець Чак Шумер має чортківське коріння

В Чорткові лідеру більшості Сенату США Чаку Шумеру присвоїли звання «Почесного громадянина міста». На сесії Чортківської міської ради депутати за це проголосували майже одноголосно. Американець Чак Шумер має чортківське коріння, тому саме йому вирішили надати таке звання.

На засіданні чергової сесії Чортківської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Чорткова» американському політику, демократу, старшому сенатору США від штату Нью-Йорк, лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру. Про це 25 квітня повідомила Чортківська міська рада.

В мерії зазначили, що в цього американського політика є чортківське коріння. Дідо Чака Шумера – Яків – виходець із Чорткова. Звання «Почесного громадянина» американцю присвоїли за його позицію щодо надання допомоги України.

«Це знак подяки політику за його особисті зусилля у вирішенні американської влади надати чергову важливу допомогу Україні у боротьбі проти нашого ворога. Дідо Чака Шумера народився в Чорткові і в нього тут була велика родина. Він прожив довгих 93 роки і побачив як його онук став шановною людиною та відомим на весь світ політиком. Це стало можливо завдяки тому, що свого часу Шумер-старший емігрував з України до США. Вся його сім'я, що залишилася на батьківщині, загинула під час Голокосту», – зазначили в Чортківській міській раді.

Додамо, що Чак Шумер, перебуваючи в Києві 23 лютого 2024 року, розповів, що нацисти, окупувавши Чортків, розстріляли просто на ґанок будинку 35 членів його родини.