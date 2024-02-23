У пʼятницю, 23 лютого, до України з офіційним візитом прибула делегація Сенату США на чолі з лідером більшості Чаком Шумером. Окрім сенатора Шумера, до складу делегації увійшли сенатори Річард Блюменталь, Меґґі Гассан, Майкл Беннет і Джек Рід. Усі вони представляють Демократичну партію США, яка послідовно підтримує надання оборонної допомоги Україні.

За словами Чака Шумера, своїм приїздом до України наприкінці другого року повномасштабної війни сенатори бажають підтримати Україну і запевнити українців у непохитності американського партнерства. У Львові учасники делегації Сенату поспілкувалися з Президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідали військові поховання на Марсовому полі.

«Ми тут, бо США сьогодні перебувають у поворотній точці історії. Якщо ми не підтримаємо наших союзників, то союзники по всьому світу будуть відхилятися і віддалятися від нас. Якщо ми дозволимо нашим ворогам, автократам цього світу здобути успіх тут в Україні, то вони не зупиняться. І тоді ми побачимо ще більшу біду і ще більші конфлікти. І не лише у Європі, але й Китаї, Ірані на Близькому Сході і в інших місцях світу. Якщо ми сьогодні відвернемося від України, то Америка зазнає втрат на десятиріччя вперед як політичних, так і дипломатичних, економічних і військових. Тож ми маємо бути тут. Ми прибули, щоб запевнити українців: “Ми з вами! Сполучені Штати з вами! Ми вас не покинемо! Ми будемо боротися, боротися і ще раз боротися, щоб ухвалити необхідну допомогу для вас і для ваших хоробрих солдатів!”», – сказав на підсумковому брифінгу Чак Шумер.

Він додав, що відвідував військові поховання і зауважив, що дехто із похованих на Марсовому полі загинув, бо не мав необхідних боєприпасів, щоб захистити себе. Американські та українські посадовці запевнили, що без цієї допомоги Україна програє війну із жахливими наслідками для Сполучених Штатів. Сенатори зазначили, що результат битви за Авдіївку був би іншим за умови достатньої кількості озброєння і боєприпасів.

«Ми будемо напряму спілкуватися зі спікером Джонсоном. Ми розповімо все, про дізналися в Україні, що тут побачили і почули. І будемо тиснути, щоб він вчинив правильно. Ми скажемо Джонсону, що тягар історії зараз на його плечах. І якщо він відвернеться від історії, то шкодуватиме про це багато років. Ми скажемо спікеру Джонсону: “Поїдь до України! Відвідай ті місця, де були ми. Побач те, що бачили ми, і тоді для жодної людини з гідністю і доброю волею буде просто неможливо відвернутися від України!”. Тож ми закликаємо його приїхати до України. І ми також скажемо спікеру Джонсону: “Не дай політиці завадити такій важливій справі”. Якщо б спікер поставив допомогу Україні на голосування сьогодні, то за неї б точно проголосували. Я в цьому впевнений», – додав Чак Шумер.

Сенатор також розповів про свій особливий звʼязок із Україною – його прабабуся була родом із Чорткова Тернопільської області.

«Коли туди прийшли нацисти у 1941 році, вони сказали моїй прабабусі зібрати всю велику родину у себе на ґанку. Зібралося десь 35 людей, віком від 85 років до трьох місяців. Всі вони були євреями. Їм наказали покинути місто негайно. Вони відмовилися, тож їх усіх просто розстріляли. У мене було б набагато більше дядьків, тіток, племінників та інших родичів, якщо би світ виступив раніше проти жорстокого диктатора Гітлера. Сьогодні у світі інший жорстокий диктатор, хто кидає виклик світові. Якщо ми його не зупинимо, то це буде мати величезні непередбачувані наслідки», – сказав Чак Шумер.

На запитання ZAXID NET про санкції, які запроваджують США і союзники і які Росії вдається обходити, Чак Шумер відповів, що попри важливість санкцій, вони не замінять оборонної допомоги.Санкції, вважає сенатор, – це важливий додатковий інструмент тиску на Росію.

«Ми в Сенаті дуже уважні до санкцій проти Росії. І ми будемо рекомендувати прокурору з кримінальних правопорушень притягувати до відповідальності американські компанії, які збільшили продажі певних продуктів на тисячі відсотків. Маю на увазі, чіпи і напівпровідники, які використовують для виготовлення зброї в Ірані, Росії та інших країнах. І ви справедливо запитуєте про нові санкції. Чи будуть вони правильно втілені і чи запрацюють? Я колишній прокурор, тож знаю, що навіть найкращий на папері закон потребує втілення і виконання. І я запевняю вас, що ми зробимо усе можливе в Конгресі США, щоб викрити цей потік компонентів озброєння для Росії, а також заборонити будь-які зв'язки американських компаній з торгівлею російською нафтою», – сказав сенатор Річард Блюменталь.

Нагадаємо, що 13 лютого сенат підтримав окремий законопроект про міжнародну допомогу з боку США на суму 95,3 млрд доларів, який передбачає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.