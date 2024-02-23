Байден також наголосив на необхідності ухвалити законопроект про допомогу Україні

Сполучені Штати Америки запровадили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Йдеться про економічні обмеження проти 500 компаній та експортні обмеження для сотні організацій, повідомив у п’ятницю, 23 лютого, президент США Джозеф Байден у заяві до 2-річчя російсько-української війни.

Санкції проти Росії Байден оголосив за тривалу війну проти України, а також за смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального, який відбував ув’язнення за полярним колом. Раніше президент США заявляв, що в разі смерті Навального з боку Штатів буде «серйозна відповідь».

«Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її тривалу загарбницьку війну проти України та за смерть Алєксєя Навального. Ці санкції стосуватимуться осіб, пов’язаних з ув’язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах», – повідомив Джо Байден.

США також накладуть нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які таємно підтримують російський ВПК. Яких саме компаній та організацій стосуються санкції, наразі невідомо.

Президент США підкреслив, що на підтримку України у війні виступає глобальна коаліція з 50 країн, яка готова притягнути Росії до відповідальності за її злочини в Україні. За словами Джо Байдена, весь світ розуміє, що ставки у боротьбі проти російської агресії виходять за межі України. Також президент згадав про окупацію Донеччини, Луганщини та Криму 10 років тому.

«Якщо Путін не заплатить ціну за смерть і знищення, він буде йти далі. І витрати для Сполучених Штатів – разом із нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі – зростатимуть», – заявив Джо Байден.

Байден наголосив, що для підтримки України Палата представників повинна прийняти двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, який передбачає виділення 60 млрд доларів для військової підтримки України.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі 95 млрд доларів, який передбачає фінансову підтримку України на понад 60 млрд доларів. Тепер за законопроект має проголосувати Палата представників, яка до кінця лютого пішла на перерву.