Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет ATACAMS більшої дальності. Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM, і вони застосовували їх із користю», – зауважив представник Білого дому.

У цьому контексті Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

«Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності», – наголосив представник Білого дому.

Раніше цього тижня американські ЗМІ із посиланням на представників адміністрації в Вашингтоні писали, що Білий дім працює над передачею Україні нових балістичних ракет більшої дальності ATACMS. Але для цього Конгрес має схвалити новий пакет допомоги.

У жовтні Україна отримала ракети з дальністю ураження до 165 кілометрів. За даними ЗМІ, зараз адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб Україна отримала новіші зразки, які можуть атакувати цілі на відстані до 300 кілометрів.