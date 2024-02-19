Армія США змушена оплачувати рахунки на «сотні мільйонів доларів» для підтримки ЗСУ протягом останніх кількох місяців, оскільки Конгрес досі не схвалив фінансування України. Про це повідомляє CNN.

За словами журналістів, військові США все більше стурбовані тим, що без нового фінансування їм доведеться почати вилучати гроші з інших критично важливих проектів, щоб продовжувати підтримувати українську армію.

З жовтня 2023 року армія США витратила понад 430 млн доларів на різні операції, включаючи підготовку українських військ, транспортування обладнання та розгортання американських військ у Європі.

Досі це оплачувалось за рахунок командування Сухопутних військ США в Європі й Африці. Без бюджету на 2024 рік, затвердженого Конгресом, і без додаткового фінансування конкретно для України, командування має приблизно 3 млрд доларів, щоб оплатити операційні витрати.

Це включає не лише операції, пов'язані з підтримкою України – навчання і переправлення зброї та обладнання до Польщі та України, а й інші операції американського командування по всій Європі та Африці.

Якщо Конгрес усе ще не ухвалить нове фінансування для України протягом декількох місяців, армійські чиновники кажуть, що вони будуть змушені приймати важкі рішення і перенаправляти гроші з менш важливих проектів, таких як будівництво казарм або заохочення призовників.

Другий високопоставлений армійський чиновник попередив, що в кінцевому підсумку затримка фінансування має ширші наслідки, ніж зрив тренувань українських військових або допомоги Україні.