Ракета біля будинку в Чорткові вибухнула в червні 2022 року

Жителі Чорткова, помешкання яких постраждали від вибуху російської ракети, отримають 1,5 млн гривень компенсації за державною програмою «Є-відновлення». Загалом кошти надійдуть 15 чортків’янам, ще п’ятеро людей отримали відмову. Гроші мають перекинути на електронні рахунки.

Росіяни обстріляли Чортківську громаду увечері 11 червня 2022 року. Одна з ракет влучили в двір житлового будинку. Внаслідок ракетного удару не було загиблих, однак кілька місцевих жителів, серед яких були діти, отримали поранення. Також сильно пошкоджене майно цивільних громадян.

З початку російського вторгнення 20 жителів Чорткова через додаток ДІЯ та програму «Є-відновлення» подали інформаційні повідомлення про пошкоджене майно. В Чортківській міські раді 2 січня повідомили, що наразі всі повідомлення комісія з обстеження пошкодженого майна вже опрацювала. Інформацію було занесено до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Заявки подавали 20 жителів громади.

«Послугою “Є-відновлення” хотіли скористались 20 чортків’ян, втім п’ятьом із них було відмовлено у виплаті компенсації, оскільки їхні заявки не відповідали умовам програми. У підсумку 15 жителів Чорткова отримають на свої є-рахунки компенсацію на загальну суму 1 млн 585 тис. грн із державного бюджету», – повідомили в Чортківській міській раді у вівторок, 2 січня.

У кожному випадку члени комісії виїжджали у пошкодженні помешкання і складали акти обстеження, перевіряли пошкодження та визначали приблизний розмір компенсації. Після того відомості вносилися в програму, де автоматично вираховувалася сума компенсації з урахуванням характеру та обсягів пошкоджень. Тож кожний житель Чорткова отримає різну суму грошей в залежності від того наскільки сильно було знищене його помешкання та інше майно від російського удару.

Додамо, що раніше міська рада Чорткова виплатила місцевим жителям, які постраждали від обстрілу, по 10 тис. грн компенсації. Загалом йшлося про 30 потерпілих, більшість з яких перебували на амбулаторному лікуванні через отримані травми від вибуху.