Внаслідок ракетного удару у Чорткові були пошкоджені 37 житлових будинків, три навчальні заклади та частина військового об'єкту

Мешканцям міста Чортків на Тернопільщині, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу, виплатять по 10 тис. грн. Загалом йдеться про 30 потерпілих, більшість з них наразі перебувають на амбулаторному лікуванні. Станом на ранок понеділка, 20 червня, у лікарні залишаються троє постраждалих.

Гроші виплатять лише тим потерпілим, які звертались за допомогою у медзаклади. «Кожен потерпілий отримає одноразову виплату у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тис. грн», – йдеться у повідомленні Тернопільської військової адміністрації.

Загалом внаслідок ракетного обстрілу Чорткова постраждали 30 людей. Серед них не було важкопоранених, їхній стан лікарі оцінювали як середній або легкий. Відомо, що з-поміж постраждалих була 12-річна дівчина з Харкова, яка переїхала в Чортків з батьками після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на ранок 20 червня у Чортківській центральній міській лікарні досі перебувають троє постраждалих, решта – на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Чорткову ввечері 11 червня. Внаслідок удару чотирма крилатими ракетами були пошкоджені 37 житлових будинків, військовий об'єкт, три навчальні заклади та 11 закладів підприємницької діяльності.

Загальну суму матеріальних збитків Тернопільська ОВА оцінила в 1,8 млн грн.