Загалом у місті були пошкоджені 37 житлових будинків, 11 об'єктів підприємницької діяльності та три навчальні заклади

На ліквідацію наслідків ракетного обстрілу Чорткова витратять близько 1,8 млн грн. Наразі це лише попередні підрахунки, оскільки власники постраждалого майна продовжують звертатись до військової адміністрації.

Як повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, більшість будинків мають подібні пошкодження: вибиті вікна, пошкоджені склопакети та двері.

«За попередніми розрахунками, відновлення та ліквідація наслідків обстрілів вартуватиме підприємцям Чорткова понад 1,8 млн гривень», – зазначив він.

Гроші на відшкодування матеріальних збитків мешканцям Чорткова виділять з резервного фонду області. Для фіксації пошкоджень необхідно звернутись у штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що розташований у синьому наметі біля магазину «АТБ» з 08:00 до 20:00. Наразі до нього звернулись близько 400 людей.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Чорткову ввечері 11 червня. Внаслідок удару чотирма крилатими ракетами були пошкоджені 37 житлових будинків, військовий об'єкт, три навчальні заклади та 11 закладів підприємницької діяльності.

Травми легкого і середнього ступеня важкості отримали 22 людини, з них одна дитина. На щастя, серед них не було важкопоранених.