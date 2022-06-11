Росіяни завдали ракетного удару по Чортківській громаді
Наразі не відомо, скільки було ракет та чи спрацювала система ППО
Росіяни випустили ракети на Тернопільщину, про вибухи повідомили мешканці Чортківської громади.
Повітряну тривогу у західних областях України оголосили близько 21:20. Вже за пів години мешканці Тернопільської області повідомили про вибухи. Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив цю інформацію та закликав мешканців залишатися в укриттях.
«Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області», – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Він додав, що місцева влада Чорткова відімкнула природний газ у всьому місті на час ліквідації наслідків вибуху.
Пізніше він повідомив, що росіяни випустили на територію області крилаті ракети з моря. Вибухи пролунали у Чортківській громаді. Наразі не відомо, скільки було ракет та чи спрацювала система ППО.