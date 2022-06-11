Вибухи на Тернопільщині пролунали близько 21:50

Росіяни випустили ракети на Тернопільщину, про вибухи повідомили мешканці Чортківської громади.

Повітряну тривогу у західних областях України оголосили близько 21:20. Вже за пів години мешканці Тернопільської області повідомили про вибухи. Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив цю інформацію та закликав мешканців залишатися в укриттях.

«Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області», – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він додав, що місцева влада Чорткова відімкнула природний газ у всьому місті на час ліквідації наслідків вибуху.

Пізніше він повідомив, що росіяни випустили на територію області крилаті ракети з моря. Вибухи пролунали у Чортківській громаді. Наразі не відомо, скільки було ракет та чи спрацювала система ППО.