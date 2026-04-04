Буданов висловив сподівання, що Києву вдасться досягти прогресу в питанні гарантій безпеки

Після Великодня Україну може відвідати делегація високопосадовців зі США. До її складу, ймовірно, увійдуть Джаред Кушнер, Стів Віткофф і сенатор Ліндсі Грем. Про це у суботу, 4 квітня, в коментарі Bloomberg повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, остаточний склад делегації ще формується.

«Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – ось хто, як очікується, приїде. Хто ще буде – побачимо», – зазначив Буданов.

Очікується, що це буде перший візит цих американських посадовців до України. Буданов висловив сподівання, що за підсумками перемовин Києву вдасться досягти прогресу в питанні гарантій безпеки. Водночас американська сторона поки не підтвердила візит. За словами представника США, поїздка лише обговорюється.

Окремо Буданов зазначив, що Україна отримує сигнали від партнерів щодо доцільності припинення ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході. Втім деталей він не розкрив.

Своєю чергою радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що політико-військова частина переговорів щодо війни в Україні наразі призупинена через ситуацію на Близькому Сході. Водночас гуманітарний напрямок, зокрема обміни полоненими, продовжує працювати.

«Це президент анонсував, пан Буданов анонсував щодо можливості продовження обмінів полоненими і відповідно ця частина роботи триває. Щодо глобального переговорного процесу, зрозуміло, що поки події на Близькому Сході не розставили остаточно крапки над i, війна в Україні, переговори по війні в Україні, вони стоять на паузі. Це очевидно, тому що ключовий модератор якраз таки зацікавлений в тому, щоб все ж таки вийти на якісь рішення по Ірану, перш за все», – відзначив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні, 3 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував американській стороні провести переговори у Києві на рівні технічних груп як альтернативу тристоронньому формату.