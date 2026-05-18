Компанія сплачувала за спокій 3% з кожного підряду

У НАБУ завершили розслідування справи екскерівника Івано-Франківської обласної прокуратури, якого разом з підлеглим підозрюють в одержанні 100 тис. доларів хабаря за закриття кримінальних проваджень та вимаганні відкатів від дорожньої компанії, яка у 2019–2021 роках отримала на Прикарпатті низку підрядів на сотні мільйонів гривень.

Йдеться про систематичне хабарництво, в якому підозрюють колишнього головного прокурора Прикарпаття Романа Химу та начальника одного з управлінь цієї прокуратури. Підозрювані вимагали та одержували хабарі від компаній за непритягнення їхніх працівників до кримінальної відповідальності та закриття кримінальних проваджень.

В оприлюдненому НАБУ відео йдеться, що під час досудового розслідування підозрювані намагалися впливати на свідків і спотворювати докази.

У понеділок, 18 травня, в НАБУ повідомили, що завершили розслідування справи. Її ведуть за двома епізодами.

Перший – одержання 100 тис. доларів хабаря за закриття справи щодо державного майна, другий – одержання 3% відкату. За ці гроші правоохоронці погоджувались ігнорувати можливі порушення під час робіт.

«Підозрювані організували схему систематичного одержання хабарів від приватного дорожньо-будівельного товариства в Івано-Франківській області. Упродовж 2019–2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли не вживати заходів щодо можливих порушень під час робіт», – зазначили в НАБУ і додали, що частину обумовленої суми зловмисники одержали у листопаді-грудні 2021 року.

На оприлюднених НАБУ аудіозаписах екскерівник обласної прокуратури каже, що його попередники щомісяця отримували від забудовників по 10 тис. доларів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру в хабарництві Романові Химі та його підлеглому у лютому 2026 року. Справу кваліфікують за ч.3, 4 ст. 368 КК України (отримання хабаря службовою особою). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.