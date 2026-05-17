Територія позаду Оперного театру у центрі Львова, де колись був ринок «Добробут», може стати новим улюбленим місцем львів’ян. На місці, де упродовж 30 років працював хаотичний базар, місто хоче облаштувати громадський простір. Утім наразі ці плани забуксували у судах, де вже кілька років тривають суперечки за землю, якою на підставі сумнівних документів заволоділа фірма «Галінвест». Саме історія цієї ділянки з часом перетворилася з чергової тимчасової забудови у центрі Львова на масштабну кримінальну справу з підозрами, судами та звинуваченнями у махінаціях.

Цього тижня підозру у цій справі оголосили реєстраторці Оксані Карбовник, яка незаконно оформила ділянку під ринком «Добробут». У березні аналогічну підозру отримала реєстраторка Анастасія Марушко, яка зареєструвала на ринку неіснуючий торговий центр. За інформацією джерел у слідстві, є підстави вважати, що список підозрюваних поповниться ще кількома прізвищами.

ZAXID.NET розповідає, як давня мрія про готель перетворилася на масштабну аферу: хто стоїть за схемою та чому суди роками тупцюють на місці.

Тут мав бути готель

Понад 30 років тому, на початку 90-х, міська влада разом із українсько-австрійською фірмою задумали збудувати у біля Оперного театру 5-поверховий готель «Золотий лев». Директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич розповідала, що у 1990 році Львівський виконком став учасником українсько-австрійського підприємства «Галінвест». Також учасниками були Головне планово-економічне управління облвиконкому, Львівський об’єднаний авіазагін, Львівське ВТШО «Маяк», Київський «Центр 707», «Укрінтур» та австрійська компанія «АБВ-Лізинг унд Хотельтур», яку в Україні представляв Валерій Холодило. Посадовиця звернула увагу, що на початку своєї діяльності «Галінвест» було зареєстровано у Москві.

Валерій Холодило. Фото Варіантів

Усіх учасників об’єднала мета збудували готель на площі 300-річчя Возз’єднання (тепер площа Князя Осмомисла). Місто зробило чималий грошовий внесок та наділило підприємство ресурсами – передало земельні ділянки: 1,47 га на площі 300-річчя Возз’єднання та 1,63 га на вул. Земельній. На початку 1994 року змінили площу ділянки біля Оперного театру, що надавалася у постійне користування австрійсько-українському підприємству – до 0,66 га. Крім цього, міська рада відселила мешканців чотирьох будинків з території, де планувалося будівництво готелю, та надала їм 28 квартир. На ділянці звели фундамент і на цьому багатообіцяючий проєкт заморозили. Готель на цій площі так і не збудували, тим часом борги підприємства росли.

У 1999 році виконком Львівської міськради дозволив проектування незавершеної споруди готелю під тимчасовий торговий центр.

Станом на 1999 рік засновниками «Галінвесту» були Департамент економічної політики ЛМР (55%), ТОВ «Галичина Інвестиція» (10%) та інша австрійська компанія «ОстІнвест унд Баупроект ГМБХ» (35%). Згодом місто передало СП «Галінвест» земельну ділянку на вул. Таджицькій (0,32 га) для будівництва котеджів, а також дешево продало приміщення колишнього готелю «Україна» на площі Міцкевича для будівництва адміністративно-торгового центру з правом користування земельною ділянкою.

Фірму врешті довели до банкрутства. Австрійська компанія «ОстІнвест унд Баупротект ГМБХ», яку представляв Валерій Холодило, у 2002 році виступила санатором і нібито погасила всі борги «Галінвесту». А вже у 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», раптом виключили міську раду, якій належало 55% компанії, із переліку засновників. Так місто втратило контроль над підприємством та ділянкою.

Земельні ділянки, які місто передало «Галінвесту», жили своїм життям. На площі позаду Оперного театру відкрили тимчасовий ринок «Добробут», на вулиці Таджицькій Валерій Холодило звів приватний будинок, а приміщення на площі Міцкевича продали «Укрексімбанку».

У результаті цієї афери всі її учасники залишилися у виграші, і лише місто втратило все і сьогодні через суди змушене повертати собі комунальну землю.

Неіснуючий торговий центр

У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» за допомогою скандально відомого реєстратора Михайла Живка зареєстрував право користування ділянкою 0,66 га, а реєстраторка Анастасія Марушко зареєструвала право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує.

Львівська міськрада почала судитись, адже ділянка у центрі міста вибула з комунальної власності без її відома та дозволу. Цю справу міські чиновники називають «аферою з 90-х», а мер Львова Андрій Садовий заявляв про збитки на 500 млн грн.

«Фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках Незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості – 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження», – розповідав Андрій Садовий у 2023 році.

Міськрада просила суд скасувати реєстрацію на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Стара, 3 і, якого фактично не існує, та приватизацію землі під ним. За зверненням міськради порушили також кримінальну справу.

Згодом на землю та майно ринку накладали тимчасовий арешт, але у січні 2023 року суд скасував арешт на майно ринку. Тоді ж почались розмови, що на території «Добробуту» буде супермаркет «Арсен».

Зведений без документів супермаркет «Арсен» на місці ринку «Добробут». Фото з відкритих джерел

ZAXID.NET писав, що його звели без дозволів під виглядом ремонту торгового центру, який там був лише за документами. Мерія в суді намагається скасувати право власності «Галінвесту» за недобудом та приватизацію комунальної землі.

Суди, підозри і сквер

Суди між Львівською міськрадою та ТзОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест"» щодо землі тривають і досі. Зараз справа слухається у Західному апеляційному господарському суді суддями Оксаною Зварич, Ганною Якімець та Романом Міліціановим.

Прикметно, що керівником та співзасновником «Галінвесту» є Валерій Холодило, який уже десятки років дотичний до цієї справи. Тим часом у 2026 році уже дві реєстраторки отримали підозри у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних зі справою «Добробуту».

Правоохоронці повідомили про підозру реєстраторці Глинянської міської ради Анастасії Марушко, яка реєструвала за «Галінвестом» право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м² на пл. Осмомисла – вул. Старій. Насправді торгового центру на цій ділянці не існує, а під виглядом ТЦ зареєстрували фундамент, збудований ще у 90-х.

Ще одну підозру отримала державна реєстраторка Оксана Карбовник. Вона зареєструвала 0,66 га під уже колишнім ринком «Добробут» за «Галінвестом» на підставі державного акту 1993 року. Міська рада неодноразово наголошувала у суді на сумнівності цього документа.

У постанові Верховного Суду вказано, що у Львівської міської ради та «Галінвесту» наявні різні примірники державного акта: один – із зазначенням точної дати 24.07.1993, інший – лише із вказівкою 1993, без конкретної дати. Прикметно, що 24 липня 1993 року припадало на суботу, а посадовці, чиї підписи вказані в акті, за інформацією Львівської міськради, у цей період перебували у відпустках.

Службові документи Львівської міської адміністрації за 1993–1994 роки свідчать, що питання площі земельної ділянки та меж землекористування на той час ще не були остаточно врегульовані. Попри це, Оксана Карбовник усе ж провела державну реєстрацію ділянки.

Конфлікт за ділянку у центрі Львова набув такого розмаху, що справою зацікавилась тимчасова слідча комісія з питань захисту прав інвесторів Верховної Ради. Її голова, народна депутатка Галина Янченко на початку березня провела у Львові виїзне засідання комісії, за підсумками якого заявила, що ділянка під «Добробутом» має бути повернута громаді міста.

Поки триває слідство та суди Львівська міськрада провела архітектурний конкурс та обрала проєкт облаштування території колишнього ринку «Добробут». Тут хочуть створити комфортний громадський простір із озелененням.

По суті цей проєкт має на меті повернути площі її історичний вигляд. Сквер із доріжками, деревами й лавками там був на початку XX ст. Площа, яку місто взяло за взірець для створення скверу, датується початком XX століття. Тоді ця площа називалась Краківською, від назви передмістя. На архівному фото за 1905 рік видно, що площу оточувала три- і чотириповерхова забудова, яка до сьогодні майже не збереглась. На самій площі були газони та висаджені дерева.

Такий вигляд площа позаду Оперного театру мала у 1905 році

Уже після Першої світової війни на Краківській площі діяв ринок «Кракідали», а з приходом радянської влади на цьому місці був сквер. Ринок «Добробут» облаштували тут у перші роки незалежності України. До слова, у 2020 році під час Днів їдишу та міжкультурного діалогу вже озвучували ідею створити на місці ринку громадський простір.

Так виглядав сквер на площі Ярослава Осмомисла у 1950-1960-х рр. Фото з сайту Фотографії старого Львова

Люди населяли місцевість під ринком «Добробут» ще в часи до заснування Львова. Коли на місці скверу хотіли звести готель «Золотий лев», перед початком будівництва у 1992 році провели археологічні дослідження, під час яких виявили поселення V ст. н. е. Тому капітальне будівництво на цьому місці може зашкодити археологічним пам’яткам.

Ось такий непривабливий вигляд має ділянка під ринком «Добробут» сьогодні. Фото Любомира Зубача

Те, який вигляд має ця площа сьогодні, бачить кожен, хто проїжджає центром Львова. З одного боку – неоренесансна будівля Оперного театру, одна з головних візитівок міста. З іншого – занедбаний пустир із рештками МАФів, будматеріалів, стихійною парковкою та супермаркетом сумнівного походження. Уже багато років цей клаптик землі у самому серці Львова радше нагадує декорації хронічного безладу, ніж простір у центрі туристичного міста.