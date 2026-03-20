На території колишнього ринку в центрі Львова зареєстрували неіснуючий торговий центр

Державна реєстраторка Глинянської міської ради Анастасії Марушко отримала підозру у службовому підроблені через махінації з майном на території колишнього ринку «Добробут» у центрі Львова. Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Галина Янченко. Цю ж інформацію підтвердили джерела ZAXID.NET.

У лютому 2022 року реєстраторка Анастасія Марушко зареєструвала за компанією «Галінвест» право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м² на пл. Осмомисла – вул. Старій. Однак насправді торгового центру на цій ділянці не існує, а під виглядом ТЦ зареєстрували фундамент, збудований ще у 90-х.

Під час перевірки за зверненням Львівської міської ради Держгеокадастр встановив, що у технічній документації, яку «Галінвест» надав при реєстрації ділянки, відсутній дозвіл ЛМР як власниці землі на цю реєстрацію. Без цього документа реєстратор не мав права вносити цю ділянку в реєстр. Наоснові цього Міністерство агрополітики провело камерну перевірку діяльності Анастасії Марушко, встановивши, що реєстрацію так званого торгового центру на вул. Старій, 3 провели з порушенням законодавства. Перевірка встановила, що подані «Галінвестом» документи не надавали підстав для реєстрації нерухомого майна.

Зважаючи на ці порушення, у травні 2023 року комісія при Держгеокадастрі на місяць заблокувала Анастасії Марушко доступ до держреєстру прав на нерухоме майно. Відповідний наказ видав і Мінюст.

За даними ZAXID.NET, 18 березня Анастасії Марушко повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів), ст. 365-2 (зловживання повноваженнями), ст. 366 (службове підроблення) та 362 (несанкціоновані дії з інформацією).

Нагадаємо, що міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут». Із квітня на цій площі працює супермаркет «Арсен», який збудували без дозвільних документів від міськради. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Міська рада стверджує, що внаслідок дій «чорних реєстраторів» місто втратило майна на 500 млн грн. Якщо ділянку вдасться повернути, місто планує відновити історичний громадський простір, який був на цій площі на початку ХХ століття.